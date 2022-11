Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tresor aus Sushi-Imbiss geklaut

Jena (ots)

Einen Tresor entwendeten Diebe am vergangenen Wochenende aus einem Verkaufsstand für Sushi in der Goethestraße in Jena. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Montag, 09:45 Uhr. In dem Tresor befanden sich etwa 10.000 Euro Bargeld. Die Täter entkamen mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Zeugen, welche weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 zu melden.

