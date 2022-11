Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher bleiben ohne Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in Stadtroda unterwegs. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Diebe ins Innere der Tagesklinik in der Bahnhofstraße. Offenbar wurden sie in den Räumen nicht fündig. Ohne Beute verließen die Diebe das Gebäude auf demselben Weg zurück ins Freie. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saale Holzland unter der Telefonnummer 036428/640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell