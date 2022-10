Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fällt einer Streifenbesatzung in der Windmühlenstraße am 01.10.2022 um 02:35 Uhr ein Fahrzeug auf, welches die Straße in leichten Schlangenlinien befährt. In der Nähe des Kinos in der Holzhofstraße wird der PKW einer Kontrolle unterzogen. Die 21-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen gibt an, lediglich Energy-Drinks konsumiert zu haben. Allerdings sprach ihr Atemalkoholwert des freiwillig durchgeführten Alkoholtests eine andere Sprache: 1,04 Promille. Im Fahrzeug nimmt ein Polizeibeamter zudem starken Marihuana-Geruch wahr. In einem transparenten Tütchen kann unter der Handbremse eine grüne Pflanzensubstanz festgestellt werden. Ein Urin-Test bei der jungen Frau zeigte sich dann auch positiv auf Betäubungsmittel. Blutprobe, Strafanzeige und Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen dieser Autofahrt.

