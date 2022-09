Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneute Farbschmierereien

Mainz-Neustadt (ots)

An vier Mehrfamilienanwesen in der Wallaustraße wurden seit vergangenem Freitag, dem 23.09.2022 mehrere Farbschmierereien angebracht. Es handelt sich nicht um künstlerische Graffiti, sondern lediglich um die Buchstabenfolge GCS, die mit schwarzer Farbe an verschiedenen Stellen auf die Häuser geschmiert wurde. Die Buchstabenfolge tauchte in der Vergangenheit immer wieder im Mainzer Stadtgebiet auf. Auch diesmal entstand erneut ein Sachschaden in noch nicht genauer bezifferbarer Höhe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall und insbesondere zu der Buchstabenfolge GCS geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

