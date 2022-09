Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto mit Hakenkreuzen beschmiert - Täter flüchtig

Mainz-Laubenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen traf ein 26-jähriger Laubenheimer zufällig auf den bislang unbekannten Täter einer Sachbeschädigung mit verfassungsfeindlichem Hintergrund. Der junge Mann kam gegen 01:23 Uhr nach Hause und parkte sein Fahrzeug in der Hans-Zöller-Straße im Stadtteil Laubenheim. Als der 26-Jährige ausgestiegen war, konnte er einen intensiven Lackgeruch, ausgehend von einem anderen parkenden Pkw wahrnehmen. Bei näherem Hinsehen, stellte der Zeuge fest, dass das gesamte Fahrzeug, ein dunkler Mazda, komplett mit roter Farbe beschmiert war. Auf dem Pkw prangerten mehreren großen Hakenkreuze im Bereich aller Fahrzeugtüren, der Heckscheibe und der Motorhaube. Zusätzlich wurden Frontscheibe, Kennzeichen, Außenspiegel und zwei Felgen beschmiert. Während dem sich der Zeuge das Fahrzeug näher betrachtete, entdeckte er eine männliche Person, die sich hockend neben dem geparkten PKW versteckte und eine Sprühdose, sowie ein Messer in den Händen hielt. Als der 26-Jährige den unbekannten Mann ansprach, flüchtete dieser nach kurzem Wortwechsel auf einem Fußweg in Richtung Parkanlage Laubenheim. Auch von den alarmierten Polizeikräften des Mainzer Altstadtreviers konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170cm groß - 40 - 50 Jahre alt - sprach Deutsch mit Akzent - eine "Stirmlampe" auf dem Kopf - dunkle Kleidung - führte eine Sprühdose und ein Messer mit sich

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell