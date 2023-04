Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.04.2023

Goslar (ots)

Goslar

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 01.15 Uhr und 01.25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Spielhalle in Baßgeige einzusteigen. Beim Versuch, durch ein Fenster in die Spielhalle in der Alten Heerstraße einzudringen, lösten der oder die Täter Alarm aus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Am Claustorwall wurde zwischen Montag, ca. 16.30 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, ein blauer Transporter aufgebrochen.

Nachdem gewaltsamen Öffnen der hinteren Ladetür des Citroen entwendete der oder die Unbekannte diverse Elektrogeräte und einen Werkzeugkoffer.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 zu informieren.

Bad Harzburg

Bei einer weiteren Verkehrssicherheitskontrolle nahm die Polizei Goslar den gewerblichen Güterverkehr in den Blick.

Zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, wurden am Dienstag an der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg insgesamt sechs Lkw kontrolliert, wobei keiner ohne Beanstandung blieb.

Drei der Lastzüge waren auf der Strecke von Torhaus kommend zu schnell. Einen der Fahrer erwartet aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Km/h bei erlaubten 20 Km/h ein Fahrverbot. Weiterhin waren Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, Überhöhe sowie viermal das Erlöschen der Betriebserlaubnis durch bauartbedingte Veränderungen zu beanstanden. Ein weiterer Lkw war überladen. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem wurden teils erforderliche Unterlagen nicht mitgeführt. Es wurden diverse Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Feststellungen zeigen die Erforderlichkeit solcher Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Güterverkehr.

