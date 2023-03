Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei Mönchengladbach stellt dreisten Täter nach Tankbetrug

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei in Mönchengladbach Kenntnis über einen Tankbetrug an einer Tankstelle auf der Kölner Straße. Zunächst tankte ein bis dahin unbekannter Täter seinen Kleinwagen und befüllte anschließend mehrere im Kofferraum mitgeführte Kanister. Anschließend verließ er das Tankstellengelände, ohne die Rechnung von mehr als 240 Euro zu begleichen. Obwohl die Tat bereits mehr als 20 Minuten zurück lag gelang es der Polizei Mönchengladbach, das Fahrzeug im Stadtgebiet anzuhalten und zu kontrollieren. Im vollgetankten Fahrzeug befanden sich tatsächlich noch die vom Geschädigten beschriebenen vollen Kanister. Weitere Überprüfungen ergaben, dass sowohl das Fahrzeug, als auch die tatverdächtige Person in der jüngeren Vergangenheit mit ähnlich gelagerten Straftaten in Verbindung zu bringen sind. Über die niederländische Polizei konnte ermittelt werden, das die am Fahrzeug angebrachten niederländischen Kennzeichen gestohlen waren. Zudem gestand der Fahrer, Drogen konsumiert zu haben. Zur Beweis -und Eigentumssicherung wurde das Fahrzeug sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. rjw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell