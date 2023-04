Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar für den Zeitraum von Donnerstag, 06.04.2023, 12:00 Uhr, bis Samstag, 08.04.2023, 12:30 Uhr, für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg

Goslar (ots)

Langelsheim - Lutter, Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Am 07.04.2023, gegen 16:15 Uhr, befährt ein 20-jähriger mit seinem Motorrad die Bahnhofstraße in Lutter in Richtung Innenstadt. Aus bislang unbekannten Gründen stürzt er mit seinem Krad und kommt rechts neben der Fahrbahn am Feldrand zum Liegen. Der aus dem Landkreis Goslar stammende junge Mann wird dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wird er in ein Krankenhaus transportiert. Am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Goslar, Gewerbegebiet Baßgeige, Kontrollen der Tuning- und Autoposer-Szene

Am 07.04.2023, zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Goslar Verkehrskontrollen im Bereich des Gewerbegebiets Goslar-Baßgeige durch. Hintergrund war das alljährliche Treffen der Tuning- und Autoposer-Szene am Karfreitag. Neben stationären Kontrollen im Gewerbegebiet wurde auch eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B6 durchgeführt. Insgesamt reisten ca. 250 bis 300 szenetypische Kraftfahrzeuge aus dem gesamten norddeutschen Raum an, die sich im Großen und Ganzen an die Regeln der Straßenverkehrsordnung hielten. Es wurden nur wenige Fahrzeuge beanstandet. In einem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz eingeleitet. Bei der Geschwindigkeitskontrolle gab es 13 Verstöße. 9 Verkehrsteilnehmer müssen im Rahmen des Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Der höchste Wert lag bei 100 km/h in einer 70er Zone. Zum Ende der Kontrollen entfernten sich nahezu alle Fahrzeuge, vermutlich mit dem Ziel im weiteren Verlauf nach Blankenburg zu fahren.

Goslar, Versammlung / Aufzug in der Innenstadt

Am 08.04.2023, ab 11:00 Uhr, begleitete die Polizeiinspektion Goslar einen Aufzug in der Innenstadt von der Wallstraße bis zur Rosentorstraße (Altes Standesamt) unter dem Motto "Krieg beenden - Frieden gewinnen". An der Versammlung nahmen ca. 70 Personen teil. Diese verlief friedlich und war gegen 12:20 Uhr beendet.

Goslar, Marienburger Straße

Am 08.04.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Marienburger Straße zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Von dem Einsatz war ein 25-jähriger Mann betroffen, der medizinische Hilfe benötigte. Für weitere Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Goslar zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell