E-Bikes gestohlen- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.03./11.03.) wurden in der Kantstraße und weiteren umliegenden Straßen mehrere zum Teil hochwertige Fahrräder mit Elektroantrieb aus den sogenannten Fahrradkäfigen in den Tiefgaragen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die ersten Geschädigten, ein Ehepaar (81 und 88 Jahre) aus dem Leibnizweg, erschienen am Samstagvormittag Uhr auf der Polizeiwache im Meesenring. Sie mussten den Diebstahl ihrer Elektrofahrräder anzeigen. Diese befanden sich noch am Vorabend in der Tiefgarage ihres Mehrfamilienhauses, angeschlossen an den dortigen Fahrradbügeln. Nun waren sie über Nacht gestohlen worden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers die Anzeige von zwei gestohlenen Faltschlössern aufgenommen. Die dazugehörigen E-Bikes befanden sich jedoch noch im aufgebrochenen Fahrradkäfig in der Tiefgarage.

Im Laufe der Woche meldeten sich bis zum heutigen Tage noch vier weitere Geschädigte bei der Meesenwache und erstatteten Anzeige. Insgesamt wurden sechs Elektro-Fahrräder sowie ein Elektro-Dreirad in einem Gesamtwert von über 20.000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden an den diversen aufgebrochenen Fahrradunterständen kann noch nicht beziffert werden.

Der Ermittlungsdienst des 3. Polizeireviers hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht vom 10.03. auf den 11.03. in den Straßen Leibnizweg, Kantstraße und Schlutuper Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hierbei hoffen die Beamten besonders auf weitere Hinweise zu einem Transporter mit ausländischen Kennzeichen und einem auffällig lauten Motorgeräusch. Zu dem Fahrzeug soll ein junger Mann mit Bart gehören, der sich gegen 23:20 Uhr zusammen mit dem Fahrzeug im Leibnizweg aufhielt. Der Mann ist ungefähr 180 cm groß, schlank und trug dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1316345 oder per E-Mail ED.Luebeck.Prev03@polizei.landsh.de entgegen.

