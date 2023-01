Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Ehrang

Schweich (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Ehrang, Mittelplatz 9 verschafft. Dazu zerstörte er ein Bügelschloss und kam so in den Raum, in dem er hochwertige Elektrowerkzeuge der Fa. Makita, ein Winkelschleifer, Bohrmaschine, eine Handkreissäge und eine Minikreissäge, sowie einen Werkzeugkoffer mit Kleinwerkzeugen und vier Akkus samt Ladestation an sich nahm. Der Wert der Geräte beläuft sich auf etwa 1.600 EUR. Die Tatzeit kann recht genau am 03.01.2023 zwischen 14.00 Uhr und 23.30 Uhr beziffert werden. Der Täter dürfte sich mit einem bislang unbekannten PKW entfernt haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schweich, 06502 9157-0.

