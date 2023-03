Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök

Unbekannte entwenden Bagger - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montag (13.03.) wurde bei der Polizei der Diebstahl eines gelb-grauen Baggers des Herstellers Wacker Neuson angezeigt. Dieser gehörte zu einer Baustelle, die sich derzeit zwischen den Ortschaften Lebatz und Tankenrade befindet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte das zwei Tonnen schwere Baustellenfahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (09.03.) und Montag (13.03.) gestohlen. Für den Abtransport des verschlossenen Baggers dürfte ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Der Verladevorgang hat offenbar im Einmündungsbereich der Straße Glashütte stattgefunden.

Die Polizei in Ahrensbök hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahles aufgenommen und sucht Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Baustellenbereich und insbesondere in der Straße Glashütte gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04525-7979910 oder per E-Mail an Ahrensboek.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

