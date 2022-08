Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbefugt mit Lkw gefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (13. - 14.08.2022), gegen Mitternacht, stahlen unbekannte mit einem zuvor ebenfalls gestohlenen Schlüssel einen Transporter von dem Gelände einer Speditionsfirma in der Deutschen Straße. Der gestohlene Fiat Ducato ist mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Demnach fuhr der Transporter in der Nacht in die Bruchwiesenstraße, August-Heller-Straße und in die Wattstraße, wo er dann auch zurückgelassen wurde.

Wer hat den Transporter gesehen oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

