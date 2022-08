Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines E-Scooters

Ludwigshafen - Bleichstraße (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und fehlendem Versicherungsschutz erwartet einen 32-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Er war am frühen Samstagabend einer Streife aufgefallen, da an dem geführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann gab an, den E-Scooter am Wittelsbachplatz gefunden zu haben. Da der rechtmäßige Besitzer des Scooters noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Gefährt zur Dienststelle verbracht.

