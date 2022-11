LPI-NDH: Unter Alkohol mit Reh kollidiert

Nordhausen (ots) - In Nordhausen, in der Gartenanlage Am Salzaquellweg wurde am 11.11.22 gegen 23:15 Uhr durch Polizeikräfte ein Gartenlaubenbrand erkannt. Die Laube war in kurzer Zeit abgebrannt, der Schaden wird auf 35.000,- Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

