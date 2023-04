Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verdächtiger Gegenstand auf Gehweg in der Allee gefunden Zu einer größeren Einsatzlage kam es am heutigen Tage im Bereich der Allee. Gegen 17:25 Uhr wurde ein verdächtiger Gegenstand auf dem Gehweg der Allee in Höhe des Shoppinghauses aufgefunden. Im Verlauf des Einsatzes, bei dem unter anderem auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes vor Ort waren, stellte sich der verdächtige Gegenstand als nicht gefährlich heraus. Es handelt sich nach den derzeitigen Ermittlungen um ein Enthärtungsbehältnis mit Mischbettharz. Der ÖPNV musste in diesen Bereich während der Einsatzmaßnahmen umgeleitet werden. Angrenzende Gebäude wurden geräumt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen 19:05 Uhr konnte die Sperrung der Allee wieder aufgehoben werden.

