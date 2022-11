Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Diebstahl aus Fahrradkorb (26.11.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Diebstahl einer Handtasche mit entsprechendem Inhalt kam es am frühen Samstagabend, 26.11.2022, gg. 18:55 Uhr, in Konstanz an der Lichtzeichenanlage am Schnetztor (Kreuzlinger Straße/Bodanstraße). Die 59-jährige Geschädigte war mit dem Rad unterwegs und musste verkehrsbedingt an der Ampelanlage anhalten. Diese Zeit nutzte ein bislang Unbekannter um die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu entwenden. Zumindest die Handtasche wurde unweit der Tatörtlichkeit in einem Innenhof wieder aufgefunden. Der Diebstahlsschaden beläuft sich dennoch auf mehrere Hundert Euro.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei darauf hin, nach Möglichkeit Taschen oder Gegenstände, welche in Fahrradkörben transportiert werden, auf irgendeine Art mit dem Rad zu verbinden, so dass ein einfaches Entnehmen nicht möglich ist.

