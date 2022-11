Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, A81, Lkrs. RW) Unfallverursacher flüchtig

Polizei sucht Zeugen (26.11.2022)

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden kam es am Samstagabend, 26.11.2022, gg. 20:35 Uhr auf der A81, AS Rottweil, Fahrtrichtung Singen. Bislang unbekannter Pkw-Lenker eines weißen Kombis befuhr innerhalb einer Kolonne die rechte Fahrspur. Plötzlich und ohne Ankündigung wechselte dieser auf die linke Fahrspur. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer den von hinten herannahenden Pkw Jaguar mit einer 19-jährigen Lenkerin. Um eine Kollision zu verhindern leitete die Lenkerin eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Hier kam es schließlich dennoch zur Kollision mit der Mittelschutzplanke, weshalb der Jaguar abgewiesen wurde und ins Schleudern geriet. Schlussendlich kam der Pkw auf der rechten Fahrspur, quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein weiterer Pkw-Lenker eines BMW, welcher seinerseits auf der rechten Fahrbahn unterwegs war, musste ebenfalls nach rechts ausweichen um eine Kollision mit dem oben benannten querstehenden Pkw Jaguar zu verhindern. Dieses Manöver war erfolgreich. Allerdings hatte ein nachfolgender Pkw-Lenker eines Mercedes E-Klasse nicht ganz so viel Glück. Er erkannte den querstehenden Pkw Jaguar ebenfalls und wich wie sein Vordermann nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Jaguar zu verhindern. Auch der Lenker des Mercedes leitete eine Vollbremsung ein. Hier kam es schließlich aber zu einem Auffahren auf den bereits zuvor benannten und mittlerweile stehenden Pkw BMW. Bei diesem Auffahrunfall lösten mehrere Airbags aus. Glücklicherweise und wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. Der Sachschaden am Jaguar wird mit ca. 10.000 Euro, der am BMW mit ca. 18.000 Euro und am Mercedes mit ca. 25.000 Euro beziffert.

Zeugen, welche Hinweise auf den weißen Kombi geben können, mögen sich beim Verkehrsdienst Zimmern, unter der Telefonnummer 0741 348790, melden.

