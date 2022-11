Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen Lkrs. Schwarzwald-Baar) Betrunken auf den Vordermann aufgefahren (26.11.2022)

Villingen-Schwenningen/ Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden kam es am Samstagnachmittag, 26.11.2022, gg. 16:30 Uhr, in Villingen-Schwenningen (Villingen) in der Tallardstraße. Eine 46-jährige Pkw-Lenkerin eines Fiat Panda erkannte in der Tallardstraße eine Parklücke, weshalb sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, um in die Parklücke zu fahren. Diesen Umstand bemerkte der nachfolgend fahrende 38-jährige Pkw-Lenker mit seinem VW Arteon zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Pkw-Lenker des auffahrenden Fahrzeuges alkoholisiert erschien. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab über zwei Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem 38-jährigen eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrerlaubnis einbehalten. Der Gesamtsachschaden wurde mit ca. 1.500 Euro beziffert.

