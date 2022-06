Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei E-Bikes bei Einbruch in Garage gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (22.06.) sind zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage in Hand entwendet worden. Bislang unbekannte Täter haben zwischen 20:00 Uhr und 04:30 Uhr ein Garagentor in der Handstraße aufgebrochen und gelangten so in die Garage. Sie entwendeten zwei E-Bikes mit einem Gesamtwert von über 10.000 Euro. Ein E-Bike war vom Hersteller S-Works und das andere ein weißes E-Bike der Marke Focus. Sie wurden anhand ihrer Individualnummern zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib der gestohlenen E-Bikes geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell