Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrzeug übersehen - 100.000 Euros Sachschaden

Rund 100.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Gegen 13.30 Uhr war der 46-Jährige mit seinem VW Polo auf der Römerstraße in Richtung Böckingen unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Nordheimer Straße wendete, übersah er vermutlich den herannahenden und bevorrechtigten Mercedes GL AMG eines 40-Jährigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern wich der Mercedes-Fahrer mit seinem Gefährt aus, fuhr in ein Gartengrundstück und prallte gegen einen Zaun. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Neckarsulm: Heckscheiben eingeschlagen und Auto ausgeräumt

Unbekannte schlugen zwischen Montag um 16 Uhr und Dienstag um 10.30 Uhr an zwei Pkw die Heckscheiben ein und entwendeten aus dem Inneren Fahrzeugreifen. Innerhalb dieses Zeitraums standen der BMW X7 und der VW Golf auf dem Betriebsgelände eines Autohändlers direkt angrenzend zur Autobahn 6 in der Heilbronner Straße in Neckarsulm. Die Täter begaben sich offensichtlich zu den Fahrzeugen, schlugen die Heckscheiben ein und entwendeten aus dem VW einen kompletten Satz Reifen, der sich im Fahrzeug befand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Kontakt zu treten.

Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach Diebstahl von E-Bike gesucht

Diebe entwendeten am Montag ein hochwertiges E-Bike in Neuenstadt am Kocher. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem gesicherten Zweirad in der Wilhelm-Maybach-Straße und machten sich an diesem zu schaffen. Letztendlich gelang es ihnen das Schloss zu öffnen und sie nahmen das schwarze E-Bike mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

Obersulm-Affaltrach: Roller gestohlen - Zeugen gesucht Am Dienstag entwendeten Unbekannte einen in einer Garage in Obersulm-Affaltrach abgestelltes Kraftrad. Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Garage in der Hölderlinstraße und nahmen den Roller im Wert von circa 1.500 Euro mit. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Eppingen/Gemmingen/ Kirchardt: Geschwindigkeitskontrollen

Mit Bußgeldern, Punkten im Fahreignungsregister sowie teilweise Fahrverboten müssen mehrere Fahrerinnen und Fahrer rechnen, die am Montag zu schnell unterwegs waren. Das Polizeirevier Eppingen führte zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr an unterschiedlichen Orten Geschwindigkeitsmessungen durch.

Auf der Landesstraße zwischen Gemmingen und Eppingen-Richen überschritt ein Fahrzeuglenker die maximale Höchstgeschwindigkeit um 64 Stundenkilometern. Auf der Bundesstraße 39 hatten zwei Personen je 15 und 58 Stundekilometer auf dem Tacho zu viel. Fünf weitere Geschwindigkeitsverstöße stellten die Polizeibeamten in der Heilbronner Straße in Eppingen fest. Dort war das schnellste Fahrzeug mit 31 Stundenkilometern zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell