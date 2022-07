Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann bedroht und beleidigt Polizisten

Wöbbelin (ots)

Am vergangenen Sonntag musste die Polizei mehrere Strafanzeigen gegen einen Mann erstatten, da dieser die Beamten mehrfach beleidigte, bedrohte und Widerstand leistete. Demnach wurde der 31-jährige polizeibekannte Deutsche nach einer familiären Streitigkeit in der Ortschaft Wöbbelin gesucht und durch die eingesetzten Polizisten festgestellt. Im Zuge der Klärung des Vorfalls fing der 31-Jährige sofort an, die Beamten durchgehend zu beleidigen und zu bedrohen. Anschließend versuchte der Mann mit seinem Fahrrad zu fliehen. Dabei soll er die Ludwigsluster Straße in Wöbbelin entgegen der Fahrtrichtung befahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Als es den Polizisten gelang, den zunehmend aggressiver werdenden Mann anzuhalten, leistete dieser Widerstand und ihm mussten Handfesseln angelegt werden. Er musste zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammenhang wurde der 31-Jährige auch einer psychiatrischen Begutachtung unterzogen, in deren Folge er zwangsweise in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Betroffene Verkehrsteilnehmer oder Zeugen des Vorfalls können Hinweise unter der Tel. 0387441 110 an die Polizei in Ludwigslust melden.

