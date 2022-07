Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer in einem Gartenhaus

Boizenburg (ots)

Zum Brand einer Gartenlaube ist es am Freitagmorgen in Boizenburg gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stand das Gebäude in der Kleingartenanlage "Abendfrieden" in Vollbrand als ein Anwohner die Feuerwehr verständigte. Kameraden der Feuerwehren aus Boizenburg und den umliegenden Gemeinden kamen vor Ort, um den Brand zu löschen. Aufgrund einer baulichen Verbindung zu einer Nachbarparzelle griff das Feuer auch auf diese über. Der verursachte Schaden kann hierbei noch nicht benannt werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Die Gesamtschadenshöhe wurde bislang auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell