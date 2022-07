Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verletzte Fahrzeuginsassen fliehen nach Verkehrsunfall

Lübtheen (ots)

Donnerstagnacht ereignete sich zwischen Brömsenberg und der Landesstraße 06 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leichtverletzt wurden und zunächst vom Unfallort flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die vier Personen in einem Transporter unterwegs gewesen sein. Den Unfallspuren zufolge soll der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und nach rechts von der Straße abgekommen sein. Infolgedessen kollidierte der Transporter mit einem Baum, überschlug sich und kam schräg auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt und entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Im Zuge von unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei der vier mutmaßlichen Insassen durch die Polizei in der Nähe festgestellt und überprüft werden. Die Polizei in Hagenow ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung und Unterstützung der aktuell laufenden Ermittlungen hinzugezogen. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

