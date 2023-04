Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Geschwindigkeitsmessungen

An der Landesstraße 1050, Abzweig Weidenhof, wurden am Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr wurden insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen. Davon war ein Fahrer mit 95 km/ bei erlaubten 70 km/h deutlich zu schnell und muss mit einer Anzeige rechnen.

Bretzfeld: Laserkontrollen in 30er Zone

Am Donnerstagvormittag wurden in der Zeit von 9.30 Uhr und 12.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der 30er Zone in der Einsteinstraße in Bretzfeld durchgeführt. Von 300 gemessenen Fahrzeugen waren 13 deutlich zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 58 km/h. Die Fahrer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Krautheim: In Scheune eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 17.15 Uhr in eine Scheune im Neunstetter Weg in Krautheim ein. Die Diebe entwendeten die dort gelagerten Autofelgen im Wert von circa 1.000 Euro.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Heuholz: Nach Unfallflucht zurückgekommen

Ein schlechtes Gewissen hatte augenscheinlich eine 51-Jährige, nachdem sie in der Nacht auf Donnerstag von einer Unfallstelle geflüchtet war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 51-jährige Audi-Fahrerin auf der Landesstraße 1049 von Heuholz in Richtung Unterhöfen fahrend von der Fahrbahn ab und gelangte in den Grünstreifen. Hierdurch wurden das Ortseingangsschild und ein Leitpfosten beschädigt. Anschließend fuhr die Audi-Fahrerin von der Unfallstelle weg. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten der Öhringer Polizei kam die Frau zum Unfallort zurück. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab keine Alkoholisierung. Am Audi entstand ein Schaden von geschätzten 8.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf 450 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell