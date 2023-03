Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit verletztem Pkw-Fahrer

Philippsthal (ots)

Am Montag (20.03.), um 16:25 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha (Wartburgkreis) die B 62 von Friedewald kommend in Fahrtrichtung Vacha. Auf Höhe der Straße "Am Zollhaus" kam er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort installierte Metalltreppe und eine Hauswand. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt fahrtauglich. Er wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die FFW Philippsthal sicherte die Unfallstelle. Eine Rundfundwarnmeldung wurde eingerichtet, da die B 62 für die Unfallaufnahme circa 30 Minuten voll gesperrt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

