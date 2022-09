Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfall bei Trunkenheitsfahrt

Heiden (ots)

Auf eine Mauer in einer Baustelle aufgefahren ist ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Heiden. Zu dem Unfall kam es in der Marienstraße. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 43-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein und das Fahrzeug sicher. (to)

