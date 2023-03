Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Homberg (Ohm). Am Mittwoch (22.03.), gegen 14.50 Uhr, kam es auf der A5, zwischen AS Homberg (Ohm) und AS Alsfeld-West, in Fahrtrichtung Nord, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Bergungsarbeiten derzeit Vollsperrung.

Wir berichten nach.

