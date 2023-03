POL-OH: Versuchter Diebstahl

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Hotel Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag (19.03.) und Montagmorgen (20.03.) in ein Hotel in der Frankfurter Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, hinterließen jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

