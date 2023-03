Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (20.03.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.10 Uhr die Bardostraße aus Richtung Maberzell kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Bardostraße / Johannisstraße / Am Rosengarten musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand an der rot zeigenden Ampel, auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, anhalten. Als die Ampel wieder auf "grün" schaltete, fuhr die VW-Fahrerin an, musste jedoch verkehrsbedingt unmittelbar nochmal abbremsen. Ein ihr nachfolgender 31-jähriger Renault-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Unfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (20.03.) erlitt ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 10.40 Uhr die L 3430 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Kerzell und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Straße "Im Oberfeld" abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 21-jährigen VW-Fahrer, welcher die L 3430 aus Richtung Kerzell kommend in Fahrtrichtung Eichenzell befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 21-Jährigen noch gegen einen Lkw geschleudert, welcher im dortigen Kreuzungsbereich wartete und auf die L 3430 auffahren wollte. Der Fuldaer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.800 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heringen. Am Montag (20.03.), gegen kurz vor 16 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die vorfahrtsberechtigte L3225 in Richtung Ortsmitte Herfa. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zeitgleich die Bachstraße in Richtung Lautenhäuser Straße und wollte nach momentanen Erkenntnissen die L3225 überqueren und in die Friedewalder Straße einfahren. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr dabei, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Friedewalder Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Skoda, vermutlich mit einem Schaden im Bereich des hinteren linken Hecks, gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer soll circa 1,70 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und kurze Haare haben. Zur Unfallzeit trug er einen grauen Arbeitsanzug mit einem grünen Logo auf dem Oberarm. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (20.03.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Egerländer Straße in Richtung Mündershäuser Straße. Im Bereich der Egerländer Straße fuhr der unbekannte Fahrer aus noch unbekannter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, silbernen BMW aus Rotenburg. Dabei entstand Schaden von circa 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

