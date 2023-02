Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkenden Opel am Straßenrand angefahren

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

Ein Opel, der am Straßenrand in Höxter-Ottbergen abgestellt war, ist von einem Unbekannten angefahren und so stark beschädigt worden, dass er danach nicht mehr fahrbereit war.

Der Unfall hat sich am Mittwoch, 8. Februar, gegen 6.30 Uhr auf der Durchgangsstraße B 64 ereignet. Der Opel stand auf der rechten Fahrbahnseite etwa in der Höhe zwischen der Fußgängerampel und dem Einkaufsmarkt. Der Opel wurde von dem unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Ecke getroffen, der entstandene Sachschaden an dem Opel wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle wurden anschließend Teile eines silbernen BMW sichergestellt. Daher sucht das Verkehrskommissariat Höxter nach einem BMW, der entsprechende Beschädigungen ausweisen müsste, und außerdem nach weiteren Zeugen. Insbesondere soll sich ein Lkw-Fahrer melden, der zur fraglichen Zeit die Unfallstelle passiert hat und womöglich weitere Beobachtungen gemacht hat. Hinweise an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell