Polizei Paderborn

POL-PB: Blitzeinbruch in Telekom-Shop

Paderborn (ots)

(mb) An der Westernstraße ist in der Nacht zu Dienstag, 10.01.2023, in ein Telefon-Geschäft eingebrochen worden. Die Täter flüchteten mit Handys und Tablets.

Gegen 02.10 Uhr löste die Alarmanlage des an der Westernstraße gegenüber der Rampe zur Königstraße liegenden Telekom-Shops aus. Die Polizei wurde alarmiert und war in wenigen Minuten am Tatort. Die Eingangstür war mit einem Gullideckel eingeworfen worden. Aus den Auslagen fehlten Handys und Tablets. Polizisten und ein Diensthund durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter waren bereits geflüchtet. Es soll sich um mindestens zwei Maskierte gehandelt haben. Den Gullideckel hatten sie schräg gegenüber der Franziskanerkirche aus einem Kanalschacht gehoben.

Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen an der Kapuze. Der zweite eine weiß-schwarze Camouflage-Jacke und eine helle Cargo-Hose. Sie sollen vom Geschäft in Richtung Rathaus gelaufen sein. Ob sie nach rechts oder links in die Gassen abgebogen sind, ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell