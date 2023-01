POL-PB: Verletzte Feuerwehrmänner in der Silvesternacht - Polizei sucht Zeugen und Handyvideos

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Nach zahlreichen Sachbeschädigungen und Brandstiftungen durch Feuerwerkskörper rund um Silvester ist auch am letzten Wochenende noch mit Raketen und Böllern randaliert worden. In der Nacht zu Samstag, 07.01.2022, meldete ein Autofahrer gegen 01.20 Uhr ein Feuer am Pfingststuhlweg in Bad Lippspringe. An einem Weg in Richtung Lippe brannte eine Sitzbank. Wie sich herausstellte war auf der ...

mehr