POL-HX: Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Höxter (ots) - Ein elfjähriger Junge mit einem Fahrrad ist in Höxter-Godelheim auf der B64 von einem Auto angefahren worden und gestürzt. Der unbekannte Autofahrer flüchtete daraufhin und kümmerte sich nicht um das verletzte Kind. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 10. Februar, gegen 14.35 Uhr. Am Ortsausgang von Godelheim in Richtung Ottbergen überquerte der Junge die Driburger Straße in Höhe einer ...

