POL-HX: Kleinkraftrad flüchtet vor Polizei-Kontrolle

Bad Driburg (ots) - Zu einer Reihe von Pkw-Aufbrüchen in Bad Driburg hat die Polizei Höxter Ermittlungen aufgenommen. Bislang wurden acht Auto-Aufbrüche zur Anzeige gebracht, die sich in Bad Driburg am Donnerstag, 9. Februar, in dem Zeitraum etwa zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr ereignet haben. In den meisten Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, der Innenraum durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. ...

