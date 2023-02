Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Acht Autoaufbrüche in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Zu einer Reihe von Pkw-Aufbrüchen in Bad Driburg hat die Polizei Höxter Ermittlungen aufgenommen. Bislang wurden acht Auto-Aufbrüche zur Anzeige gebracht, die sich in Bad Driburg am Donnerstag, 9. Februar, in dem Zeitraum etwa zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr ereignet haben.

In den meisten Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, der Innenraum durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. Vereinzelt wurde auch nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die betroffenen Straßenzüge Alleestraße, Gräfin-Margarete-Allee, Vor der Brede, Caspar-Heinrich-Straße und Konrad-Adenauer-Ring liegen alle relativ dicht beieinander im Innenstadtbereich von Bad Driburg.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell