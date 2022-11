BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Marihuana am Duisburger Hauptbahnhof +++Foto+++

Hamm/Bergkamen (ots) - Am Mittwochabend (16. November) hat ein Fahrgast eines Zuges von Aachen nach Hamm die Notbremse gezogen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein 28-Jähriger aus Essen war im Zug eingeschlafen. In Bergkamen bemerkte er, dass er seinen Ausstieg in Dortmund verpasst hatte. Der Nigerianer zog kurzerhand die ...

