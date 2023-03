Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Hotel - Einbruch in Gaststätte - Versuchter Einbruch in Bäckerei - Bagger aufgebrochen - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Hotel

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag (19.03.) und Montagmorgen (20.03.) in ein Hotel in der Frankfurter Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, hinterließen jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Hohenlohestraße im Stadtteil Edelzell brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag (20.03.) in eine Gaststätte ein. Die Täter brachen eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und verursachten rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. Eine Bäckerei in der Kohlhäuser Straße wurde in der Nacht zu Montag (20.03.) zum Ziel unbekannter Täter. Sie scheiterten an einer Hintertür, es entstand jedoch 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bagger aufgebrochen

Hofbieber. In der Straße "Zur Hessenliede" brachen Unbekannte zwischen Freitag (17.03.) und Montag (20.03.) einen Bagger auf und stahlen einen Trennschleifer im Wert von circa 1.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Am Sonntag (19.03.), zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MC 720 von einem Opel Astra. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell