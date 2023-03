Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim. Unbekannte verschafften sich am Montagabend (20.03.), gegen 20.45 Uhr, unbefugten Zutritt zu einem Steinbruch in Sterkelshausen. Anschließend demontierten die Täter eine Überwachungskamera noch unbekannten Werts und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

