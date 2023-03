Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten auf der A7 und Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht auf A 7 - Fahrer unter Einfluss von Alkohol / acht Personen davon vier Kinder leicht verletzt

Am Freitagabend, den 20.03.2023, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Niederaula auf der BAB 7 im Bereich des Autobahndreiecks Hattenbach ein Verkehrsunfall, durch den drei PKW beschädigt und vier Erwachsene sowie vier Kinder leicht verletzt wurden.

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Main-Spessart befuhr mit seinem Audi Q3 die A7 aus Richtung Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Autobahndreieck Hattenbach. Er nutzte den vierten von insgesamt fünf Fahrstreifen und hatte sich bereits auf die A5 in Richtung Frankfurt eingeordnet. Plötzlich und unerwartet verringerte er seine Geschwindigkeit und versuchte noch auf die A7 in Richtung Fulda abzubiegen.

Ein nachfolgender 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr mit seinem Opel Zafira auf das Heck des bremsenden PKW´s auf. Der auffahrende Wagen war mit insgesamt acht Personen besetzt, hierunter befanden sich zwei männliche und zwei weibliche Erwachsene sowie vier Kinder. Alle acht Insassen wurden leichtverletzt und nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später konnte ein dritter Beteiligter den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht ausweichen und erlitt einen Reifenschaden an seinem Fahrzeug.

Der 29 Jährige, der den Unfall durch seinen plötzlichen Spurwechsel verursacht hatte, entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Dies erkannte ein Unfallzeuge, folgte dem Wagen und konnte der Polizei den späteren Standort des Flüchtigen benennen. Der Unfallverursacher wurde durch eine Polizeistreife dort angetroffen. Nach Feststellung einer Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

(Berichterstatter: Becker, PHK - PASt Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda

Am Abend des 20.03.2023 kam es in Rotenburg in der Egerländer Straße vor der Hausnummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren silberfarbenen BMW zwischen 19 und 20 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab und verließ den PKW.

In diesem Zeitraum muss ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten PKW zusammengestoßen sein und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall in bisher unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallereignis erbittet die Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 9370.

(Berichterstatter: Rothe, POK / Polizeistation Rotenburg)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell