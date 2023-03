Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gartenhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen in eine Gartenhütte in der Straße "An der Siechkirche" ein. Sie öffneten ein Vorhängeschloss gewaltsam und entwendeten anschließend einen Häcksler sowie einen Stromgenerator im Gesamtwert von circa 800 Euro. Der Einbruch wurde am Montag (20.03.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell