Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Nach sexueller Nötigung - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Gersfeld. Unbekannte besprühten zwischen dem 7. März und dem 21. März eine Hütte auf einer ehemaligen Sportstätte in der Straße "Am Dammel" in schwarzer Farbe mit verfassungswidrigen Zeichen. Die genaue Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Nötigung - Zeugen gesucht

Fulda. Ein bislang unbekannter Mann sprach am Dienstagabend (21.03.), gegen 19.45 Uhr, eine 15-Jährige aus Fulda in der Buseckstraße an. Dabei forderte er die Jugendliche zunächst dazu auf, ihm ihre Handynummer auszuhändigen. Als das Mädchen dies verweigerte, griff der Unbekannte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach ihrem Arm und berührte sie unsittlich. Der 15-Jährigen gelang es schließlich sich loszureißen und wegzulaufen, woraufhin auch der Tatverdächtige in unbekannte Richtung flüchtete. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell