POL-OH: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 - Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Fulda (ots) - Sachbeschädigung Gersfeld. Unbekannte besprühten zwischen dem 7. März und dem 21. März eine Hütte auf einer ehemaligen Sportstätte in der Straße "Am Dammel" in schwarzer Farbe mit verfassungswidrigen Zeichen. Die genaue Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter ...

