LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Eine 71-Jährige wurde diese Woche Opfer der Betrugsmasche über einen Messengerdienst. Die Seniorin wies mehrere Hundert Euro an, weil Unbekannte ihr vorgaben, ihre Tochter in einer Notlage zu sein. Erst beim dritten Kontakt mit den Unbekannten fiel ihr die Betrugsmasche auf und ging zur Polizei. (ah) Rückfragen bitte an: ...

