Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefontrickbetrüge enttarnt

Landkreis Gotha (ots)

Gestern kam es im Verlauf des Tages zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern unter diversen Legenden. Einer 83-Jährigen und einer 75-Jährigen wurde vorgegeben, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verwickelt wurde. In einem weiteren Fall wurde einer 73-Jährigen ein Gewinnversprechen offeriert. Alle Seniorinnen bemerkten die Betrugsmasche und wiesen kein Geld an. (ah)

