LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Heute kam es in der Katharinenstraße gegen 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge fuhr mit einem City-Roller aus einer Einfahrt heraus, ein 41-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

