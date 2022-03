Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unbekannter Täter wirft Feuerwerkskörper in eine Menschenmenge - Bundespolizei sucht Zeugen -

Mittweida (ots)

Am 21. März 2022 um 09:07 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz über einen lauten Knall im Bereich des Bahnhofes Mittweida nach eingehenden Bürgerhinweis bei der Polizeidirektion in Chemnitz informiert. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich direkt zum Bahnhof Mittweida und nahm zum Hinweisgeber Kontakt auf. Laut dem Hinweisgeber wurde beobachtet, wie eine männliche unbekannte Person einen pyrotechnischen Artikel in eine Menschenmenge geworfen hat. Danach ist die unbekannte männliche Person mit einem E- Bike kurz vor 09:00 Uhr in die RB 80051 eingestiegen, um weiter nach Chemnitz zu fahren. Die unbekannte Person konnte auf dem Hauptbahnhof in Chemnitz nicht angetroffen werden.

Es wurden bis dato keine Verletzten und Schäden festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter 0371/4615 105 Hinweise von Zeugen/ möglichen Geschädigten entgegen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können bzw. Hinweise zum Täter geben können.

