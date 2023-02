LPI-GTH: Kind angefahren

Ilmenau (ots) - Unbekannte warfen gestern in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr mit einem Backstein die Heckscheibe eines Seats ein. Das Fahrzeug war in Straße An der Krebswiese abgestellt. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0044014/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

