Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Sperrmüllcontainers in Strasburg

Pasewalk (ots)

Am 27.01.2023 gegen 00:40 Uhr kam es in Strasburg in der Thomas-Münzer-Straße zum Brand eines Containers auf dem Wertstoffhof. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Strasburg und Neuensund waren mit 4 Fahrzeugen und insgesamt 20 Kameraden vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. In dem Container wurde zuvor Sperrmüll gelagert. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 3.000EUR. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die in der Nacht von Donnerstag zu Freitag verdächtige Personen oder PKW im Umfeld des Wertstoffhofes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/220224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

