LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 72-jähriger Seat-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die Straße Zur Brauerei und wollte nach rechts in einen Gewerbepark abbiegen. Dabei übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 79-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

mehr