POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zu einem Firmenwagen in Gerlachsheim und entwendete daraus Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Der Fiat Ducato stand zwischen 18.15 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag ...

